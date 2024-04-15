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Турана обвиняют в нанесении ущерба на 230 000 евро вилле в Каталонии стоимостью 18 млн во время игры за «Барсу». Перед въездом Арда заказал дезинфекцию, чтобы удалить следы «не мусульманских» жильцов

Бывший хавбек сборной Турции принадлежал «Барселоне» с 2015 по 2020 год. Играя за каталонцев, он арендовал дом в городе Эсплугес-де-Льобрегат, входящем в провинцию Барселона.

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