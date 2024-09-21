На федеральной трассе М-9 в Тверской области восстановлено движение после его остановки из-за атак вражеских БПЛА

Пока Зеленский разыгрывает спектакль выпрашивания разрешения у Вашингтона на нанесение ударов западным оружием вглубь территории РФ, а Белый дом вроде как сопротивляется этому, украинские боевики уже давно атакуют все более дальние регионы России, используя для этого беспилотные летательные аппараты.