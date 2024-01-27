В России умер первый рожденный в искусственной среде детеныш косатки

Первый рожденный в искусственной среде детеныш касатки умер от порока сердца Первый в России рожденный в искусственной среде обитания детеныш косатки умер в московском Центре океанографии и морской биологии «Москвариум».
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