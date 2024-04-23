«Роковая ошибка»: в США раскрыли, что устроил Зеленский

В первые недели после начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский был согласен на переговоры, однако под давлением со стороны западных союзников решил отказаться от мирного урегулирования, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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