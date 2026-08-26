На Тверском путепроводе в Москве переложили более 7 000 квадратных метров дорожного полотна

В Центральном административном округе завершены дорожные работы на Тверском путепроводе, там заменили более семи тысяч квадратных метров дорожного полотна, об этом сообщает в своем Телеграм-канале столичный Комплекс городского хозяйства со ссылкой на заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова.
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