На Тверском путепроводе в Москве переложили более 7 000 квадратных метров дорожного полотна

В Центральном административном округе завершены дорожные работы на Тверском путепроводе, там заменили более семи тысяч квадратных метров дорожного полотна, об этом сообщает в своем Телеграм-канале столичный Комплекс городского хозяйства со ссылкой на заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова.