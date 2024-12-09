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Китай

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Выпущен в свет сборник выступлений Си Цзиньпина об отстаивании и совершенствовании института собраний народных представителей

Пекин, 8 декабря /Синьхуа/ -- Сборник выступлений генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об отстаивании и совершенствовании института собраний народных представителей был издан издательством "Чжунъян вэньсянь чубаньшэ" и доступен по всей стране.

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