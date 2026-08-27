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Царьград

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Актер Никита Кологривый обсудил влияние фильмов о криминале

Актер Никита Кологривый обсудил влияние фильмов о криминале

Актер Никита Кологривый осудил фильмы о наркотиках и эскорте за романтизацию криминала. На круглом столе в Государственной Думе подчеркнул, что наказание героев происходит в финале, которое зрители не всегда видят, создавая искаженную картину реальности.

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