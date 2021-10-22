7 человек погибли при взрыве на заводе по производству пороха в Рязанской области

Утром 22 октября 2021 года в цехе по производству пороха на территории закрытого завода «Эластик» под Рязанью вспыхнул сильный пожар, в результате которого прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
