7 человек погибли при взрыве на заводе по производству пороха в Рязанской области

Утром 22 октября 2021 года в цехе по производству пороха на территории закрытого завода «Эластик» под Рязанью вспыхнул сильный пожар, в результате которого прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

