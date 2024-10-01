Отлетел на 20 метров: ранним утром мотоциклист погиб в страшном ДТП в Сочи

Отлетел на 20 метров: ранним утром мотоциклист погиб в страшном ДТП в СочиУтренняя трагедия в Сочи. Ранним утром 1 октября в самом центре курорта произошла страшная авария, которая унесла жизнь мотоциклиста.
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