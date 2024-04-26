Ополчился на двух сыновей и дочь: почему православный миллиардер Стерлигов лишил наследства семью Евгения КомароваПравославный бизнесмен и меценат Герман Стерлигов поразил общественность новыми откровениями о своей семейной жизни, сделанными через свой канал в Telegram.
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