Ополчился на двух сыновей и дочь: почему православный миллиардер Стерлигов лишил наследства семью Евгения КомароваПравославный бизнесмен и меценат Герман Стерлигов поразил общественность новыми откровениями о своей семейной жизни, сделанными через свой канал в Telegram.