Индийская пресса: Французские истребители Rafale-M войдут в авиакрыло новейшего авианосца INS Vikrant

Новейший индийский авианосец собственной разработки INS Vikrant в скором времени получит для своего авиакрыла истребители Rafale-M, правительство Индии остановило свой выбор на французском самолете.
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