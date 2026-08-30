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«Зенит»: сегодня - матч с «Партизаном». БАСКЕТБОЛ. На пороге нового сезона

«Зенит»: сегодня - матч с «Партизаном». БАСКЕТБОЛ. На пороге нового сезона

Сегодня «Зенит» проведёт третий, заключительный матч на предсезонном сборе в столице Сербии. Соперник - крепкий орешек.

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