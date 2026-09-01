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Дегтярев обсудил с посланником Трампа участие россиян в Олимпиаде-2028 в США

Дегтярев обсудил с посланником Трампа участие россиян в Олимпиаде-2028 в США

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев встретился с Паоло Дзамполли, спецпосланником президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству.

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