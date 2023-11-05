Львица, спасенная из пылающего Мариуполя, подарила крымскому зоопарку очаровательных львят

В белогорском парке «Тайган» произошло радостное событие. Львица, которую директор зоопарка Олег Зубков не так давно перевез из-под обстрелов в Донбассе, родила сразу тройню! Об этом изданию КП-Крым рассказали в пресс-службе «Тайгана».
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