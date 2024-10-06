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Царьград

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Странный звонок от таксиста и загадочные двойники: Всплыли новые таинственные подробности дела об исчезновении русской спортсменки в Дагестане

Странный звонок от таксиста и загадочные двойники: Всплыли новые таинственные подробности дела об исчезновении русской спортсменки в Дагестане

В деле пропавшей в феврале 2024 года спортсменки Анны Цомартовой появились новые странные подробности, которые дали надежду как следователям, так родственникам, которые всё так же надеются увидеть девушку целой и невредимой.

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