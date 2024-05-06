Вклад IТ-отрасли в ВВП России вырос в 1,5 раза за четыре года

Российская IТ-сфера возглавила рейтинг крупных отраслей экономики по темпу роста с 2019 по 2023 год, среднегодовой темп ее прироста в реальном выражении за это время превысил 10%, а вклад в ВВП страны увеличился в 1,5 раза и составил почти 2%.
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