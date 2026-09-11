Саммит АТЭС 2026 в Шэньчжэне: Китай примет встречу лидеров экономик

Саммит генеральных директоров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2026 года пройдет в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) с 17 по 18 ноября, сообщил в четверг Китайский совет по содействию международной торговле.