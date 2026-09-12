Главный тренер Милана Аморим об игре с Лацио: первый тайм провальный

«Россонери» уступали с счётом 0:2 после первого тайма. По словам Аморима, первый тайм был провальным, в команде отсутствовал прессинг, и игра была катастрофичной.
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