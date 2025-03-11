В Иванове возбуждено уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. ВИДЕО

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и фактического руководителя ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии