В Иванове возбуждено уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. ВИДЕО

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и фактического руководителя ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».