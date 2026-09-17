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HR-эксперт Быханов: чем больше рутины забирает ИИ, тем дороже переговорщики

HR-эксперт Быханов: чем больше рутины забирает ИИ, тем дороже переговорщики

В ближайшие годы на рынке труда вырастет спрос на «дрессировщиков ИИ» — специалистов, которые умеют ставить задачи нейросетям и контролировать результат.

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