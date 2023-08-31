«Фиорентина» Кокорина, ПАОК Оздоева, «КИ Клаксвик» и «Заря» попали на групповой этап Лиги конференций. Жеребьевка – 1 сентября

На этом этапе выступят 32 клуба. Жеребьевка пройдет 1 сентября в 15:30 по московскому времени. 1-я корзина: «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Брюгге» (Бельгия), АЗ (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Лилль» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия).
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