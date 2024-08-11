Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полковник ЛНР: Каждая группировка самостоятельна, отвлечь резервы с Донбасса украинцы не смогут

Полковник ЛНР: Каждая группировка самостоятельна, отвлечь резервы с Донбасса украинцы не смогут

Атака ВСУ на Курскую область имеет главной целью не отвлечение резервов ВС РФ, захват российских земель, которые Киев намерен объявить «историческими украинскими» на основании того, что при большевиках некоторое время они относились к УССР.

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