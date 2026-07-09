Юрист разъяснил правила печати личных файлов на работе

Трудовое законодательство не запрещает сотрудникам скачивать и распечатывать личные документы, но работодатель может ограничить такие действия внутренними актами, а за их нарушение грозит дисциплинарная ответственность.
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