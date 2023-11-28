Акции криптобиржи Coinbase взлетели после обвинений против конкурента - Binance

Котировки акций криптобиржи Coinbase взлетели до отметки в 18 месяцев после скандала вокруг ее конкурирующей криптобиржи Binance и ее бывшего CEO Чанпэна Чжао, обвиняемых в отмывании денег и нарушении местных санкций в Америке.
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