Акции криптобиржи Coinbase взлетели после обвинений против конкурента - Binance

Котировки акций криптобиржи Coinbase взлетели до отметки в 18 месяцев после скандала вокруг ее конкурирующей криптобиржи Binance и ее бывшего CEO Чанпэна Чжао, обвиняемых в отмывании денег и нарушении местных санкций в Америке.