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Евгения Филонова после «Снегурочки»: роли в кино сменились почтой и утренниками

Евгения Филонова после «Снегурочки»: роли в кино сменились почтой и утренниками

В 22 года Евгения Филонова получила главную роль в «Снегурочке» Павла Кадочникова. Выпускница Щукинского училища мгновенно стала для зрителей лицом сказки — но дальше её карьера сложилась совсем иначе: заметных ролей почти не было, актриса бралась за случайную работу, а в 1988 году умерла в возрасте 42 лет.

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