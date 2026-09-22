Евгения Филонова после «Снегурочки»: роли в кино сменились почтой и утренниками

В 22 года Евгения Филонова получила главную роль в «Снегурочке» Павла Кадочникова. Выпускница Щукинского училища мгновенно стала для зрителей лицом сказки — но дальше её карьера сложилась совсем иначе: заметных ролей почти не было, актриса бралась за случайную работу, а в 1988 году умерла в возрасте 42 лет.