АВТОДОСТАВКА ☑️⭐EA SPORTS FC™ 24 + выбор издания

⌚Рабочее время: 11:00(утра) - 2:00(ночи) по Московскому времени (МСК)⌚ - заказы выполняются за 5-10 минут(в случае с автодоставкой - 2-10 минут)✔️ Если оплатите ночью-утром, сделаю в рабочее время (если лень меня ждать, можете просто уникальный код, который вам выдадут после оплаты и ссылку на аккаунт)✔️ ❗❗❗❗❗❗❗FC 24 отправляется ПОДАРКОМ в STEAM, на любой регион из РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УКРАИНА, Страна СНГ Аргентина, заходить на ваш аккаунт мне НЕ нужно, логинов и паролей так же НЕ нужно❗❗❗❗❗❗❗ ❓Как происходит весь процесс❓ ✔️Оплачиваете товар ✔️Я добавляюсь к вам в друзья в STEAM и посылаю подарок ✔️Получаете подарок и оставляете хороший отзыв(по желанию) :) ❓Остались вопросы❓ Ответ на большинство из них есть выше или вы можете спросить у меня в чате ⭐Постоянным клиентам и их друзьям скидки⭐ ❓Как получить ссылку на ваш аккаунт❓ ✔️Войдите под своей учетной записью steam: https://steamcommunity.