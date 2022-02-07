В Хабаровском крае загорелся частный дом

Накануне на пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в микрорайоне Мылки по улице Химической.
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