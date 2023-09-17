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«Разминка перед шоу ». Костомаров показал, как набивает мяч

«Разминка перед шоу », – написал Костомаров.  Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой «Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой».

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