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Ксения Бородина вышла замуж на Николая Сердюкова — первые свадебные фото

Ксения Бородина вышла замуж на Николая Сердюкова — первые свадебные фото

Предложение руки и сердца возлюбленной мужчина сделал после 5 месяцев отношений Ксения Бородина и Николай Сердюков, фото: Соцсети42-летняя Ксения Бородина и ее 36-летний возлюбленный Николай Сердюков официально муж и жена! Радостной новостью телеведущая поделилась в своем телеграмм-канале и опубликовала первые фото из ЗАГСа.

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Амара Карпова
ужас😱😱😱на долго ли😂😂😂
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