Предложение руки и сердца возлюбленной мужчина сделал после 5 месяцев отношений Ксения Бородина и Николай Сердюков, фото: Соцсети42-летняя Ксения Бородина и ее 36-летний возлюбленный Николай Сердюков официально муж и жена! Радостной новостью телеведущая поделилась в своем телеграмм-канале и опубликовала первые фото из ЗАГСа.