Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

484 подписчика

Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова — первые свадебные фото и видео

Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова — первые свадебные фото и видео

Пара только расписалась — основное торжество будет позже Ксения Бородина и Николай Сердюков, фото: Соцсети42-летняя Ксения Бородина и ее 36-летний возлюбленный Николай Сердюков официально муж и жена! Радостной новостью телеведущая поделилась в своем телеграмм-канале и опубликовала первые фото и видео из ЗАГСа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
ужас😱😱😱на долго ли😂😂😂
Ответить
6 д.
наверх