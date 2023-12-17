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Славянская доктрина

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Куда дует ветер русским шарам. Минобороны возрождает воздухоплавание

Куда дует ветер русским шарам. Минобороны возрождает воздухоплавание

Аргументы и факты – aif.ru Куда дует ветер русским шарам. Минобороны возрождает воздухоплавание Высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» Воздушные шары, а точнее, аэростаты, с функциями то ли метеорологических зондов, то ли разведывательных аппаратов сейчас в тренде обсуждений.

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