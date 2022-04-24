Эрик тен Хаг: «У меня нет мнения о результатах «МЮ», так как я уважаю тех, кто там работает»

Эрик тен Хаг не стал отвечать на вопрос о спаде «Манчестер Юнайтед». – Сейчас много говорят о том, что вам сложно концентрироваться на «Аяксе».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх