Губернатор Беглов: благодаря президенту Санкт-Петербург серьезно обновился

Все достижения, которые Санкт-Петербург презентует на выставке "Россия", напрямую связаны с решениями и поручениями президента России Владимира Путина, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов на презентации дня региона на выставке-форуме "Россия".
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