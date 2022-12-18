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Микробиолог Зверев спрогнозировал спад заболеваемости гриппом после зимних праздников

Микробиолог Зверев спрогнозировал спад заболеваемости гриппом после зимних праздников

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории России начнет снижаться после новогодних праздников. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени Мечникова» Виталий Зверев.

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