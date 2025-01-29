Исследование выявило, кто в России более склонен к шопоголизму

Ученые Санкт-Петербургского университета совместно с коллегами из Высшей школы экономики и Костромского государственного университета провели исследование, чтобы выяснить, какие факторы делают россиян более склонными к шопоголизму — патологическим покупкам.
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