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«Инцидент Омск»: 38-летняя женщина умерла во время конкурса по поеданию блинов

«Инцидент Омск»: 38-летняя женщина умерла во время конкурса по поеданию блинов

Празднование Масленицы трагически закончилось для 38-летней жительницы Омской области. Во время конкурса по поеданию блинов в санатории «Коммунальник» женщина подавилась и умерла, сообщила группа «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

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