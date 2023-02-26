«Инцидент Омск»: 38-летняя женщина умерла во время конкурса по поеданию блинов

Празднование Масленицы трагически закончилось для 38-летней жительницы Омской области. Во время конкурса по поеданию блинов в санатории «Коммунальник» женщина подавилась и умерла, сообщила группа «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».