Зарплата задержанного ректора ПсковГУ за три года выросла вдвое

Заработная плата ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, задержанной по делу о хищении бюджетных средств, на протяжении нескольких лет увеличилась на 2 млн рублей ежегодно.
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