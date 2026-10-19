Зарядное устройство с надписью 65 Вт может не заряжать смартфон так быстро, как вы ожидаете. Дело не всегда в неисправности: максимальная мощность блока питания не гарантирует, что телефон сможет ее использовать.
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