Долгожданное бабье лето в 2024 году: синоптики рассказали, когда его встретят россияне, назвав точные даты и длительность Ольга БезродняяСиноптики сообщили, что бабье лето в этом году начнется в середине сентября.
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