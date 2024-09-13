FT: в партии Шольца задумались о его исключении из кандидатов на выборах

В партии канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его низких рейтингов начали задаваться вопросом, применим ли в их случае прецедент, подобный тому, что случилось в Соединенных Штатах, когда американский лидер Джо Байден отказался от борьбы на выборах и уступил место другому кандидату, сообщает газета Financial Times со ссылкой на одной из депутатов Социал-демократической партии Германии (СДПГ).