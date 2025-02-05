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В России образовались залежи нераспроданной электроники из-за дорогих кредитов

В России образовались залежи нераспроданной электроники из-за дорогих кредитов

Новогодние праздники не привели к ожидаемому росту продаж.На складах электроники в России скопилось большое количество товаров из-за снижения потребительского спроса и недоступности кредитов, сообщает «Ъ».

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