Икону XVIII века с позолоченной рамой украли с дачи под Петербургом Вечером 13 сентября петербурженка оставила заявление по факту пропажи иконы из ее дачи в деревне Загорье.
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Икону XVIII века с позолоченной рамой украли с дачи под Петербургом Вечером 13 сентября петербурженка оставила заявление по факту пропажи иконы из ее дачи в деревне Загорье.