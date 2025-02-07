Обменянный «азовец»: «Сначала перебить русских – потом переговоры»

NS

Nina S

Остаётся совсем немного до того момента, когда мы перестанем, окончательно перестанем, до настоящей ненависти и брезгливости, воспринимать ВСЕХ укров как своих "братьев", "родственников" или хотя бы просто славян. Они выродки, это знают не только в России, но даже в Польше, Молдавии, Венгрии, Словакии - далее по списку.