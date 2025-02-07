Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Обменянный «азовец»: «Сначала перебить русских – потом переговоры»

Политнавигатор Украине необходимо распространять практику террористических расправ над русскими – не только на высшее командование, но и на среднее звено.

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Комментарии
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NS
Nina S
Остаётся совсем немного до того момента, когда мы перестанем, окончательно перестанем, до настоящей ненависти и брезгливости, воспринимать ВСЕХ укров как своих &quot;братьев&quot;, &quot;родственников&quot; или хотя бы просто славян. Они выродки, это знают не только в России, но даже в Польше, Молдавии, Венгрии, Словакии - далее по списку.
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7 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Пи@ора по кличке &quot;дутчак&quot; посадят на кол (в полном смысле слова) свои собственные земляки. Земля стекловатой этой вонючей крысе.
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5 час.
Авас Анекак
не хрен уродов в плен брать сразу вешать
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3 час.
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