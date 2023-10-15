"Это недостойно!": Арбенина объяснила внезапную отмену ее концерта диверсией

Диана Арбенина в своем телеграм-канале призналась, что мечтала вернуться в Йошкар-Олу и вновь выпустить перед поклонниками, но концерт "Ночных снайперов", по словам артистки, оказался сорван и виноваты в этом якобы местные органы власти.
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