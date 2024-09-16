На Дональда Трампа планировалось покушение: главное за сутки

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября, ФедералПресс. В Америке наблюдается нехватка ракет ATACMS, россияне сорвали все попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области, Симоньян заявила, что Штаты наложили санкции за правдивое освещение событий на Украине: читайте в обзоре «ФедералПресс».
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