Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Сидят ... жируют бляди  на том  , что эти пенсионеры создали  -  и бросают им подачки с барского стола !    Твари ... !Пенсионерам, у ко...
  • А Кудасов
    Какая щедрость. Кстати, не сказали, а  прогнозируется сокращение числа пенсионеров в России за счёт чего? Убыли из-за...Решение принято: ...
  • Ирина Александровна
    Надо писать "текущая" вода.Возьмите 1 таблет...

В Краснодарском крае перед судом предстанет экс-сотрудница поселкового отделения связи

В Краснодарском крае перед судом предстанет экс-сотрудница поселкового отделения связи

Следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
HotRS
Чего Почта России добивалась, то и получила.  У нас почтальоны получают зарплату 6 (шесть) тысяч рублей. В Краснодарском крае.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх