Жадность наказуема: HP ответит в суде за блокировку печати на неоригинальных картриджах

Не так давно мы уже писали о ситуации, возмутившей пользователей принтеров HP. И, хотя, она не так актуальна для россиян, но многим наверняка интересно, как развивается противостояние между крупнейшим производителем офисной техники и пользователями, … .
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