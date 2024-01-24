Альтернатива Mercedes G-класса от Tank. Объявлены цены экономичного Tank 700 Hi4-T

Предварительная продажа Tank 700 Hi4-T начнется 30 января по цене от 69 700 до 77 000 долларов. Ранее на автосалоне в Гуанчжоу 2023 года первые 70 экземпляров модели Tank 700 Hi4-T Limited Edition были распроданы по цене 97 600 долларов.