Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки

Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки

НОВОСТИ КОМПАНИЙ Клиенты банка «Открытие» до конца этого года могут оформить ипотечный кредит по программам «Ипотека с господдержкой» или «Семейная ипотека» по сниженной ставке.

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