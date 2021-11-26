Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки

НОВОСТИ КОМПАНИЙ Клиенты банка «Открытие» до конца этого года могут оформить ипотечный кредит по программам «Ипотека с господдержкой» или «Семейная ипотека» по сниженной ставке.
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