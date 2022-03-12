ACB. «Ховентуд» – «Валенсия», «Гран-Канария» встретится с «Уникахой» и другие матчи

В субботу, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся четыре матча. «Ховентуд» примет «Валенсию», «Гран-Канария» дома встретится с «Уникахой».

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